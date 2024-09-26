أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 26-9-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26-9-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.50 جنيه و48.60 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.63 جنيه 48.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

استقر الدولار الخميس بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.