خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2024

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2024، يعد من اهتمامات الكثير من المواطنين، خاصة مع اقتراب بداية شهر أكتوبر، حيث تتيح الشركة المصرية للاتصالات فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2024، لمدة شهر كامل بدون غرامة، على أن يكون آخر موعد للسداد 15 نوفمبر المقبل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر2024

في البداية الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا

يجب على المواطن إدخال كود المحافظة.

يجب كتابة رقم التليفون الأرضي الراغب في الاستعلام عنه.

النقر على أيقونة إظهار الفواتير.

يجب تحديد طريقة السداد المناسبة لك والنقر على ادفع.

يجب إدخال البريد الإلكتروني.

أخيرًا يظهر أمامك كافة التفاصيل عن الفاتورة.

أسعار باقات التليفون الأرضي دون ضريبة القيمة المضافة

سعة 1 تيرابايت بـ 1050 جنيها.

سعة 600 جيجا بـ 650 جنيها.

سعة 140 جيجابايت الأكثر بـ 160 جنيها.

سعة 400 جيجابايت بـ 440 جنيها.

سعة 250 جيجابايت بـ 280 جنيها.

سعة 200 جيجابايت بـ 225 جنيها.