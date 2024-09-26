طارق السيد يتوقع التشكيل الأمثل للزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

تحدث طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن جوميز مدرب الزمالك لن يغير كثيرا في تشكيل فريقه أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.



وأكد نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة مثل البولندي كونراد ميشالاك من الصعب أن تحجز مقعدا اساسيا في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، خصوصا أنه لم يظهر في الفريق الأبيض حتى الآن، وقد يكون ورقة على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أن جوزيه جوميز لن يغير كثيرًا في تشكيلة الفريق.



وأوضح السيد أن اللاعب الوحيد الذي قد يشارك من العناصر الجديدة هو محمد حمدي في مركز الظهير الايسر، مع وجود عمر جابر ظهير أيمن، واستمرار معظم عناصر التشكيل الأساسي بصفة طبيعية".



وأضاف: "من الممكن أن يبدأ جوميز بـ(ناصر ماهر) في التشكيل الأساسي كجناح أيسر، وفي الوسط لابد من وجود محمد شحاتة ودونجا وعبدالله السعيد، خصوصا أن وسط الأهلي يمتاز بلاعبين قادرة على الدفاع والهجوم، والفريق الذي يتحكم في خط الوسط سيفوز باللقاء".



واختم: "الزمالك أيضا يضم عناصر جيدة في الخط الهجومي زيزو وشلبي والجزيري، والزمالك كان عنده مشكلة في مركز الظهير الأيمن وتم الاستقرار على وجود عمر جابر، ولكن الأمور متساوية بين الطرفين".