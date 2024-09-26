سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس مقابل الجنيه

ننشر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 26-9 - 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.80 جنيه للشراء، و64.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 64.82 جنيه للشراء، 65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.80 جنيه للشراء.

64.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

64.82 جنيه للشراء.

65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

64.82 جنيه للشراء.

65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

64.53 جنيه للشراء.

64.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.56 جنيه للشراء.

64.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

64.56 جنيه للشراء.

64.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.64 جنيه للشراء

64.93 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

64.82 جنيه للشراء

65.21 جنيه للبيع

استقر الدولار الخميس بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.