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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 مواطنين فلسطينيين غرب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شبان فلسطينيين

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والذي ارتكب خلاله أبشع الجرائم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين خلال اقتحام بلدات دورا، وبيت كاحل، وإذنا غرب الخليل، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

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وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصعب محمد  أبو جحيشة، وعبد الرحمن تيسير العسود، ومعتز محمود العسود، وسام رفيق الطميزة، من بلدة إذنا، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت تلك القوات الشقيقين يزن وإبراهيم النجار من مدينة الخليل، وجهاد اطنينة من بلدة ترقوميا، وأحمد إبراهيم عقيل من بلدة بيت كاحل، وخالد الرجوب، وأحمد جهاد اطبيش من بلدة دورا، خلال حملة مداهمة منازل، والتنكيل بالمواطنين.

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