شادى محمد: جمهور الأهلي اللاعب رقم واحد لحصد البطولات

يرى شادى محمد مدافع الاهلي السابق أن الأحمر مكتمل الصفوف بغض النظر عن رحيل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأليو ديانج، مؤكدا مع احترامي للجميع، الفريق لا يقف على أحد بدليل نتائج الفريق فى أحسن حال.



وأكمل مدافع الاهلي، ان أى لاعب سواء متواجد أو صفقة تتم داخل جدران القلعة الحمراء، هناك مبدأ ثابت لا يتغير وهو السير على خطى الانتصار والقيادة والفوز، فاللي بيراهن أنه هيمشي ويستسلم فهو راهن رهان خسران.



وأختتم حديثه قائلا كل التحية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني، واللاعبين في ضغط كبير على الفريق، وكمان جمهور الأهلي اللي ليه دور كبير جدًا وهمه السند واللاعب رقم واحد.



يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.