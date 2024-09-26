وصلات مياه منزلية للأسر الأكثر إحتياجًا بقرى الحسينية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة مساعدة للأعمال الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة الحسينية، وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع، من أجل وصول الدعم لمستحقيه؛ تم الإنتهاء من توصيل عدد 150 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بقرى «أبو عياد، المناجاة الصغرى، بحر البقر» وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب، تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وثمن محافظ الشرقية أوجه التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة مساعدة للأعمال الخيرية، في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.