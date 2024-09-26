فتحي مبروك: مباراة الأهلي والزمالك من أقوى الدربيات على مستوى العالم

قال فتحى مبروك نجم الاهلي السابق أن ديربي الأهلي والزمالك يظل من أقوى الديربيات على مستوى العالم لما يمتاز به من جماهيرية كبيرة على مستوى مصر والوطن العربي، مهما كانت حالة الفريقين فنيًا، مشيرًا إلى أن مواجهات الناديين دائما تحظى باهتمام كبير وتظل عالقة في التاريخ.



وأضاف مبروك أن نادي الأهلي حصد بطولة الدوري الممتاز في نسختها الحالية، على حساب منافسه نادي بيراميدز، بجانب حسم التأهل في مواجهتي دور الـ 32 بدوري الابطال أمام جورماهيا الكيني مشيرا على الورق ووفقا للحسابات الاهلى يتمتع بالاستقرار.



وتابع نجم الاهلي السابق ان المارد الاحمر لا يفرط ولا يفقد البطولات بسهولة ويتمتع بالنفس الطويل، وفهو الأقرب للظفر بلقب السوبر الافريقي".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.