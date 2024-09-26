مياه الشرقية: حملات توعوية لطلاب المدارس ضمن مبادرة "بداية"

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، ندوات توعوية لطلاب مدرسة أبو الشقوق الجديدة للتعليم الأساسي بمركز ومدينة كفر صقر، مستدفة نحو ٥٠٠ طالب وطالبة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الشركة وبين مديرية التربية والتعليم بالشرقية، لتنفيذ حملات توعية خلال العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وخلال فاعليات الحملات التوعية، تم الإشارة إلى أهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتوعية بالخدمات المقدمة من الشركة وأرقام الشكاوى والاستفسارات رقم الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى أو محمول.

وخلال فاعليات الندوة، تم تنظيم ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وشرح مفصل لمراحل تنقية المياه، وأهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

وفي هذا السياق أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الطلاب، كونهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وأن هذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.