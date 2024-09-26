مانشستر سيتي يدرس ضم بديل رودري

كشفت صحيفة الميرور الانجليزية ان نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي يدرس في الوقت الحالي التعاقد مع نجم منتخب انجلترا و نادي كريستال بالاس الأنجليزي ادم وارتون ليمون بديلا للنجم الأسباني رودري والذي تم الإعلان عن اصابته بالرباط الصليبي وبالتالي غيابه عن الفريق السماوي حتى نهاية الموسم .

وكان ادم وارتون - ٢٠ سنة - قد برز خلال الموسم الماضي ليتم ضمه إلى منتخب انجلترا للشباب ومن بعده المنتخب الاول وينضم مطلع الموسم الحالي إلى نادي كريستال بالاس قادما من نادي بلاكبيرن روفر الأنجليزي مقابل ٢٢ مليون جنية استرليني .

وكشفت صحيفة الميرور ان إدارة مانشيستر سيتي رفضت مقترحا بالتعاقد بشكل سريع مع لاعب حر حتى يتم قيده على الفور الا ان الإدارة فضلت الانتظار حتى الانتقالات الشتوية في شهر يناير لضم لاعب بديل للنجم الاسباني رودري مشيرة إلى وجود مجموعة من الاعبين الذين يرى فيهم بيب جوارديولا امكانية تعويض غياب رودري احد اعمدة فريق مانشيستر سيتي .

وقالت الصحيفة الانجليزية ان بيب جوارديولا معجب للغاية بموهبة لاعب كريستال بالاس ادم وارتون لذلك فهو احد اهم الاعبين المتواجدين لتعويض غياب رودري إلى جانب مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد الأسباني مؤكدة ان التعاقد مع ادم وارتون لن يكون سهلا لرغبة المدير الفني لفريق كريستال بالاس مارك جالاسنر في الاحتفاظ بلاعب الوسط ضمن خطته لبناء فريق قوى لكريستال بالاس .