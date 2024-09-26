انطلاق الاجتماع الفني لقمة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

يُعقد الآن الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك يعقد اليوم الخميس في العاشرة صباحًا في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم بقيادة الليبي معتز الشلماني.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلي، الكابتن سامي قمصان، المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة، إداريا الفريق.

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.