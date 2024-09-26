الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

أسعار الطماطم اليوم.. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأنها الفترة المقبلة

محصول الطماطم
محصول الطماطم

أسعار الطماطم اليوم.. تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية في الأسواق وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين المواطنين، مما دفعهم لطرح سؤال، وهو موعد انخفاض أسعار الطماطم عقب وصول أسعارها إلى 40 و 50 جنيهًا في بعض المناطق.

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سؤال في النواب حول وصول سعر كيلو الطماطم لـ 40 جنيه

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استياء المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بالإسكندرية

أسعار الطماطم في الأسواق

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق، سؤال أجاب عليه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين قائلا: "ما يحدث في الأسعار بسبب قلة المساحات المزروعة للطماطم وقلة الإنتاج وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة وهو ما أدى تراجع المساحات وبالتالي قلة والإنتاج، وارتفاع الأسعار، ناهيك عن بعض العوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

موعد انخفاض أسعار الطماطم 

وزف نقيب الفلاحين في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بشرى للمواطنين بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا وجود انخفاض ومن الممكن أن تترواح بين 15 إلى 10 جنيهات في شهر نوفمبر المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية، موضحًا أن من أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وجود الحلقات الوسيطة والتي تتسبب في ارتفاع  الأسعار على الجمهور.

الطماطم 

ارتفاع أسعار الطماطم والحلقات الوسيطة

وطالب أبو صدام بوجود منافذ تأخذ الطماطم من الفلاح للمستهلك مباشرة للقضاء على الحلقات الوسيطة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة توفر المعروض وتصل الطماطم للمستهلك بسعر أقل في المتناول. 

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