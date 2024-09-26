إعلان نتائج مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية بقنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا نتائج مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية صيف 2024م والتى جرى تنفيذها خلال الإجازة الصيفية فى جميع الإدارات التعليمية بإشراف توجيه عام التربية الفنية بالمديرية .

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن نتائج صيف هذا العام فى مسابقة التعبير الفنى والتصميم الفنى حققت فيها مدرسة الشهيد ابراهيم عبدالمجيد طايع التابعة لادارة فرشوط التعليمية المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وأسفرت مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم عن فوز مدرسة الشهيد عبدالمجيد طايع الابتدائية التابعة لادارة فرشوط بالمركز الحادي عشر على مستوى الجمهورية.

وأضاف السيد ان تعليم قنا ينافس بقوة على الصدارة في كافة الأنشطة والمجالات مؤكداً على مواصلة كل الدعم للأنشطة بهدف استثمار طاقة الطلاب وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم.

وقدم التهنئة لكل من ساهم في تطوير الانشطة التربوية بمختلف انواعها على رأسهم صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وكل من ساهم فى الحصول على مراكز متقدمة في تلك المسابقات التى جرت بإشراف هانم محمود موجه عام التربية الفنية و أيمن هنتر موجه التربية الفنية بادارة فرشوط .

أول أكتوبر ..بداية توزيع التغذية المدرسية

أعلنت اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية موافقة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على بداية توريد الوجبات الجافة والمطهية لفصول التربية الخاصة مع بداية العام الدراسي في 22/9/2024 ، بينما يبدأ توريد البسكويت لمرحلة رياض الاطفال و التعليم الابتدائي (الحكومي الالزامي ) اعتباراً من أول أكتوبر 2024 .

و عقدت اللجنة أولى جلساتها للعام الدراسي 2024/2025 بمكتب الاستاذة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وبحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية و الدكتور محمد مصطفى محمدي مدير عام التأمين الصحي بقنا والدكتور احمد أمين دنقل مدير إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية واشرف موريس مدير إدارة التغذية و ثريا متشولح رئيس قسم التغذية بالمديرية .

كما أكدت اللجنة على تفعيل بروتوكول التعاون ما بين مديرية التربية و التعليم والشئون الصحية بشأن استخراج وتجديد الشهادات الصحية للمتعاملين مع الوجبات المدرسية بحسب القواعد والضوابط المنظمة لذلك ، ونوهت على استمرار التغذية بمدارس التعليم المجتمعي كمنحة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي ، فيما يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع التغذية للمرحلة الإعدادية .