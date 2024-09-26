الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتابع مع مسئولي بنك التعمير تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال الاجتماع

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً أمس الأربعاء، مع مسئولى بنك التعمير والإسكان، وشركات التسويق التابعة له، معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار اجتماعاته الدورية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وقد حضر الاجتماع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.


وناقش وزير الإسكان، مع مسئولى بنك التعمير والإسكان وشركاته، مقترحات تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى ومخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أفكار جديدة ومختلفة، كما تابع معهم الموقف الحالى لخطط تسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال الهيئة.

مواد متعلقة

مجلس إدارة "التنمية السياحية" يناقش مقترحات تحفيز سرعة الانتهاء من الغرف والوحدات الفندقية

وزير الإسكان شدد على سرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة للمدن الجديدة

وزير الإسكان يتابع توفيق الأوضاع بالأراضي المنضمة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

ورش عمل لاستعراض إجراءات رقمنة نظام المستخلصات بـ"هيئة المجتمعات" وأجهزتها

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد محطة وروافع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان: نتائج فحص مياه أسوان قبل وبعد رصد حالات الإصابة مطابقة للمواصفات

وزير الإسكان يتابع الإجراءات التي اتخذتها "القابضة للمياه" بشأن ضوابط ترشيد الاستهلاك

نائب رئيس هيئة المجتمعات تتفقد مشروعات المرافق والطرق بالعبور الجديدة
الجريدة الورقية