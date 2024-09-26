الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يعلن حالة التأهب في عدة مستوطنات للاشتباه بمحاولة تسلل من لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، حالة التأهب في المنطقة الحدودية مع لبنان قرب مستوطنة "كريات شمونا" وكيبوتس "مرغليوت" بعد الاشتباه بمحاولة تسلل

وحسب إعلام إسرائيلي، يجري الجيش عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة ويطلق قنابل ضوئية قرب مستوطنة شلومي جراء اشتباه في عملية تسلل من لبنان .

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إطلاق قنابل ضوئية بسبب الاشتباه بحدث أمني، قرب مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية وسماع صوت تبادل إطلاق نار.

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