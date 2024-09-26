الدوما الروسي يكشف السبب وراء تفجيرات نورد ستريم

قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، أن واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيًا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم، وفقًا لـ"سبوتنيك عربي".



وأضاف فولودين، على صفحته في "تلجرام" "واشنطن وبايدن شخصيًا يقفان وراء انفجار نورد ستريم.

وأشار، إلى أن التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والدنمارك والسويد لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يسمح لروسيا بالتعرف على سير القضية، ما أدى إلى تأخير العملية قدر الإمكان لإخفاء الأدلة.

وأوضح "لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد. وقد تم رفض جميع الطلبات المقدمة من روسيا تقريبًا، سلسلة الأحداث المروية بشأن الانفجار تثير السخرية فقط. ولن ينجح إلقاء اللوم على بعض "الجماعات الموالية لأوكرانيا" والغواصين المدنيين"مشيرًا إلى أن هذه التحقيقات ليست ذات مصداقية

وأشار فولودين إلى أن ألمانيا هي الأكثر معاناة، حيث سقط اقتصادها في حالة ركود، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الإنتاج الصناعي، ووصل عدد حالات الإفلاس في البلاد إلى مستوى قياسي خلال العقد الماضي.

ووفقا له فإن بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس فقدا ثقة السكان في بلديهما بسبب الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، موضحًا "لقد انسحب أحدهم بالفعل جباناً من السباق الانتخابي، ليقضي فترة ولايته الرئاسية بصمت. والثاني، كما تظهر نتائج الانتخابات الإقليمية، سيلقى نفس المصير".

وتابع: "أعتقد أنه يجب محاسبة المبادرين ومنفذي أعمال التخريب في نورد ستريم".