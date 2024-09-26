أسما شريف منير تواكب موضة الجلد لعام 2025

خضعت الإعلامية أسما شريف منير لجلسة تصوير جديدة ملئية بالشقاوة والدلع متناغمة مع أحدث صيحات موضة 2025 وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر الإنستجرام.



وبدت أسما شريف منير بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بدلة صممت من خامة الجلد باللون الأسود ونسقت تحتها بادي أبيض، عكست الإطلالة قوامها الرشيق المتناسق، فيما انتعلت هاف بوت بكعب عال يشبه ذوق الرجال.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر شبابية ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.



وتصدرت موضة الجلد أحدث الصيحات لتطل علينا بذوق منفرد من الجاذبية والأناقة تتناغم مع صاحبات الذوق الرفيع.

أسما شريف منير

ممثلة واعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج.