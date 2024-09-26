الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

أسما شريف منير تواكب موضة الجلد لعام 2025

أسما شريف منير
أسما شريف منير

خضعت الإعلامية أسما شريف منير لجلسة تصوير جديدة ملئية بالشقاوة والدلع متناغمة مع أحدث صيحات موضة 2025 وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر الإنستجرام.


وبدت أسما شريف منير بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بدلة صممت من خامة الجلد باللون الأسود ونسقت تحتها بادي أبيض، عكست الإطلالة قوامها الرشيق المتناسق، فيما انتعلت هاف بوت بكعب عال يشبه ذوق الرجال.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر شبابية ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.


وتصدرت موضة الجلد أحدث الصيحات لتطل علينا  بذوق منفرد من الجاذبية والأناقة تتناغم مع صاحبات الذوق الرفيع.

أسما شريف منير
ممثلة واعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج.

أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير

مواد متعلقة

ملك قورة تعتمد أحدث صيحات موضة كاش مايوه صيف 2024 (صور)

ياسيمن صبري نجمة تتلألأ بأحدث صيحات موضة خريف 2024

أبرز صيحات موضة نظارات الشمسية بخطى نجمات فينيسا السينمائي 2024

عبير صبري تواكب موضة الليوبارد

تقليد أم صدفة.. نانسي عجرم تسير على خطى موضة أحمد زكي بعد مرور 34 عامًا

الجريدة الورقية