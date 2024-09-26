محمود عباس يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني في نيويورك

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وبحث محمود عباس مع ستارمر العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

أهمية دور بريطانيا في حشد الجهود الدولية

وأكد الرئيس محمود عباس، أهمية دور بريطانيا في حشد الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات فورا إلى غزة لوقف الكارثة الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

ودعا محمود عباس، رئيس وزراء بريطانيا، إلى دعم الحراك الدبلوماسي الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي يتعرض لتدمير إسرائيلي ممنهج، وترجمة دعم بلاده لهذا الحل بالاعتراف بدولة فلسطين.

ضرورة إيجاد آليات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشدد الرئيس محمود عباس، على ضرورة إيجاد آليات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، ودعم مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكل ذلك خلال جدول زمني حدده قرار الجمعية العامة.