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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

مسيرة
مسيرة

قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، مساء الأربعاء، إنه تم  تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز عبر "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة بريانسك، وتم اكتشافها وتدميرها من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.

المسيرات الهجومية

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

 

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