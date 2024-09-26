تعليم أسيوط تستبعد مدير مدرسة بعد سقوط طالبة من الطابق العلوي

استبعدت إدارة تعليم أسيوط مدير مدرسة "جمال جودة الإعدادية" من منصبه كما تم إحالته ومسئولي الإشراف اليومي والأمن للتحقيق، في واقعة إصابة طالبة بكسور ونزيف بعد سقوطها من الطابق العلوي بالمدرسة .

بداية الواقعة عندما تلقت إدارة الأزمات بالمديرية بلاغًا بالواقعة وعلى الفور انتقل قيادات المديرية إلى المدرسة وتم نقل الطالبة إلى مستشفى القوصية المركزي وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحالتها مستقرة بعد توقف النزيف.

وفي وقت سابق تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي بوصول "لبنى . ع . أ " طالبة بالصف الأول الإعدادي " فصول دمج " مصابة بنزيف وكسر بالفقرات اثر سقوطها من الطابق العلوي بمدرسة جمال جودة الإعدادية بالقوصية وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

وقال أهل الطالبة بأن ابنتهم تأخرت عن موعد العودة إلى المنزل فور خروج الطلاب من المدرسة فذهبوا إلى المدرسة وبالبحث عنها وجدوها ملقاة على الأرض داخل المدرسة اثر سقوطها من الطابق العلوي وبها إصابات وتم نقلها إلى مستشفى القوصية المركزي وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

