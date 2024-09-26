أقدم حي في الإسماعيلية يحاصره القمامة والصرف الصحي

انتشرت روائح كريهة في أهم وأقدم الأحياء بمحافظة الاسماعيلية، وهو “حى الشهداء” ، معقل زعيم الأغلبية بمجلس النواب سابقا و التى يتراوح أعدادهم قرابة 74 آلاف نسمة، إلا أن القمامة ومياه الصرف يحاصرهم.

أجري محرر الوفد جولات داخل اقدم حي في الإسماعيلية، رصد انتشار القمامة والروائح الكريهة.

في هذا الصدد.. قال محمد الكلحى من سكان الشهداء بحى ثانى الاسماعيلية، إن الشكل العام " للحى "، سواء من خارجه أو داخلها يثير الاشمئزاز لكل من يمر بها أو يقيم فيها، مضيفاً أنه منذ أعوام قليلة تكررت مثل هذة الظواهر بنتشار القمامة بين عمارات الشهداء وخلف صور المقابر وكانت مصدرا للامراض ،وبعد انتشار جبال القمامة التى لم يجد السكان مخرجا غيرها للتخلص من قمامة منازلهم فيها لاختفاء عمال النظافة بالحى والاهتمام بالمقالب العمومية فقط وترك بين العمارات بالشهداء مستنقع للامراض، فى ظل تقاعس المتابعة الميدانية ، وكل هذا تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والقوارض والثعابين والسحالى والابراص والخنافس.



وأضاف الكلحى، في تصريحات خاصة ل “الوفد”، أن بالرغم من هذا كله فإن الأهالى لا يفقدون الأمل فى أن يخلصهم الله عز وجل، مما أصابهم سواء من القمامة أو صرف صحى المتهالك فى العمارات التى يحتاج احلال وتجديد من اسكان المحافظة وحتى نتجنب الأمراض التى لحقت بهم، أو من تدنى مستوى الخدمات، وكل أمالهم أن يصل صوتهم إلى وزيرة التنمية المحلية بعدما تقاعس المسئولون سواء فى المحافظة والمسئولين عن شئون البيئة والصحة.فى المحافظة والوزارة

وأوضح أن الصرف الخاص بالعمارات من المفترض، أن تقوم المحافظة بتغير الصرف القائم بخلف العمارات، لائنة تسسب فى تهالك الجدارات الخاصة بالشقق ومن الممكن أن يتسبب فى كارثة لقدر الله بسبب رشح المجارى فى الطوابق العليا

واوضح جلال إبراهيم، أن المطابق الخاصة بالصرف دائما يتم سرقتها وتضع الاهالى إطارات السيارات ومن الممكن أن تقع كارثة بسقوط الأطفال فيها، مطالب المسؤلين بوضع حل وأن يعتبرو اولدنا هما اولدهم وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والأطفال طول اليوم فى الشوارع بالدروس الخصوصية والمدارس واصبحو عرضة للخطر .

وطالب أهالى، من منطقة الشهداء بزيارة مفاجاء من دكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، لترى الحقيقة الكاملة لعمارات الشهداء بحى تانى الاسماعيلية، فى قلب المحافظة والممارات بين العمارات التى أصبحت مصدر اساسى للتلوث والأمراض ومفرخة لإنتاج النموس والباعوض والثعابين والخنافس.