خبير: أزمة نقص المياه في مصر تتعلق بالزراعة وليس الشرب (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر بها 105 ملايين نسمة، والفرد يحتاج إلى 1000 متر مكعب من المياه سنويا، وبالتالي فمصر تحتاج إلى 105 مليارات متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن نهر النيل يوفر 55 مليار متر مكعب، كما تتوافر 5 مليارات متر مكعب من مصادر أخرى مثل الأمطار ومصر تحتاج ضعف هذه الكمية".

وأوضح شراقي، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، المذاع عبر قناة “المحور”: “لدينا عجز فى المياه حوالى 45 مليار متر مكعب، ويتم التغلب على نصف هذا العجز عن طريق إعادة استخدام مياه الزراعة أكثر من مرة عن طريق المعالجة”.

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أن تحلية مياه البحر مهمة للغاية، خاصة للمدن العمرانية الجديدة، لا سيما مدن البحر الأحمر؛ لأنها تزداد نموًا ونشاطًا يومًا تلو الآخر.

وأوضح شراقي، أن تحلية المتر المكعب من مياه البحر تكلف الدولة دولار واحدا، بما يساوي 50 جنيهًا، وهذا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن دول العالم تعتمد على 70% من المياه التي يتم تحليتها في كل من “الاستخدامات المنزلية” و"الشرب"، والنسبة الباقية في الصناعة.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن أزمة المياه في مصر تتعلق بمياه الزراعة وليس الشرب، لافتًا إلى أنه من الضروري استمرار الدولة في تحلية مياه البحر.

مصر الأولى عالميا فى الجفاف

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة:" يجب أن يعلم الجميع جيدا أن مصر تقع فى أشد مناطق العالم جفافا وهى منطقة الصحراء الكبرى الأفريقية"، مشيرا إلى أن مصر الأولى عالميا فى الجفاف تليها ليبيا ثم السعودية، ثم دول شمال افريقيا.