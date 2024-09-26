إلهام شاهين تتألق بفستان حريري وثمنه مفأجاة

خطفت النجمة إلهام شاهين عدسات الصحافة والإعلام اثناء ظهورها في العرض الخاص "عنب" وشاركت متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.



وبدت إلهام شاهين بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش الحرير من علامة Burberry وبلغ ثمنه 1495 دولارً، بما يعادل 70 ألف جنيه مصري.



أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع بشرتها الشقراء ولون البينك في الشفاه.

إلهام شاهين

إلهام شاهين (3 يناير 1960 -)، ممثلة مصرية، لديها عددٌ من الأعمال الدرامية المختلفة.

حياتها

ولدت في حي مصر الجديدة في القاهرة، ودرست في مدرسة نوتردام، في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح.

بدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية «حورية من المريخ»، وشاركت في العديد من المسرحيات منها «قنبلة الموسم»، و«المتحذلقات»، و«المصيدة»، و«بستان الوهم» و«النسانيس».

أما الانطلاقة الحقيقية لها فكانت من السينما وتحديدا من فيلم «أمهات في المنفى» عام 1981، وبعده فيلم «العار» عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية.

تعتبر فترة الثمانينيات هي المرحلة الأكثر رواجاً في السينما لإلهام شاهين، حيث قدمت خلالها ما يتجاوز 33 فيلم منها: «لا تسأليني من أنا»، «العبقري خمسة»، «موت سميرة»، «الهلفوت»، «رمضان فوق البركان»، «السيد قشطه»، كما شاركت في عدد من الأعمال الهامة في التلفزيون وقدمت عدة مسلسلات منها «محمد رسول الله الجزء الثالث»، و«أبواب المدينة الجزء الثاني»، و«رحلة عذاب»، و«وقال البحر»، و«أخو البنات»، و«الشيطان والحب»، و«دوامة الحب».

أكثر سنوات عطاءها ونجوميتها كانت بين عامي 1986 و1987 حيث قدمت خلال عام 1986 وحده عشرة أفلام منها «نأسف لهذا الخطأ»، «سترك يا رب»، «احترس عصابة النساء»، «محامي تحت التمرين»، «ابنتي والذئب»، «رغبة وحقد وانتقام»، ومسلسل «ناس مودرن».

أما في عام 1987 فقد قدمت ثمانية أفلام منها «الهاربات»، «لقاء في شهر العسل»، «عطشانة»، «بنات حارتنا»، «الزوجة تعرف أكثر»، و «رجل في عيون امرأة»، كما كان لها تجربةً فنيةً مميزةً، من خلال تقديمها الفوازير لأول مرة تحت اسم «فطومة والأفلام»، ومثلت دورًا هامًا في مسلسل «الهروب إلي السجن».

في عام 1988 شاركت في خمسة أفلام وهي حكاية «نص مليون دولار»، و«الهانم بالنيابة عن مين»، و«الأوهام»، و«البوليس النسائي»، و «السجينتان».وفي عام 1989 قدمت فلمي «بستان الدم» و «أيام الغضب».

مع بداية التسعينيات انخفض معدل الأعمال السينمائية التي شاركت فيها إلهام شاهين، ولكنها تميزت بالقيام بأدوارٍ جديدةٍ منحتها شهرةً جماهيريةً واسعةً ومن أشهر هذه الأفلام: «موعد مع الرئيس»، و«الحب المر»، و«الحجر الداير»، و«لحم رخيص»، و«يا دنيا يا غرامي»، و«دانتيلا»، و«هارمونيكا»، و«القتل اللذيذ»، و«جنون الحياة»، و«الظالم والمظلوم».

شهدت فترة التسعينات نشاطًا واضحًا لها في المسلسلات التلفزيونية، حيث شاركت بأدوارٍ مهمةٍ في مسلسلاتٍ متعددةٍ منها ليالي الحلمية الجزين الرباع والخامس، البراري و الحامول، «نصف ربيع الآخر»، «الحاوي»، كما شاركت أيضًا في مسرحية «بهلول» في اسطنبول مع سمير غانم ومن إخراج محمد عبد العزيز.

مع بداية عام 2000 بدأ نشاطها الدرامي بالتزايد بشكل ملحوظ، قدمت في هذا العام عددا من الافلام أهمها «الأخطبوط»، «سوق المتعة»، «صيد الحيتان»، «الرغبة»، «خالي من الكولسترول» و «واحد صفر»، أما أهم مسلسلاتها:«سامحوني ماكنش قصدي»، «الكومي»، الإمبراطور، نجمة المشاهير، مسألة مبدأ، أحلام لا تنام، قصة الأمس، علشان ماليش غيرك.

في عام 2009 قدمت دورًا مهمًا في فيلم خلطة فوزية، وحازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي عن دورها فيه. وفي عام 2012 شاركت في مسلسل «قضية معالي الوزيرة»، وفي عام 2015 لعبت دور حورية الشحاتة في فيلم «هز وسط البلد»، وفي عام 2016 شاركت في فيلم «يوم للستات»، وفي نفس العام لعبت دور زهرة سليمان الغانم في مسلسل ليالي الحلمية في الجزء السادس.

حياتها الخاصة

لديها أخت واحدة هي إيناس شاهين، وأخ واحد وهو أمير شاهين الذي دخل الوسط الفني بمساعدة أخته. تعتبر حادثة انفصال إلهام شاهين عن رجل الأعمال عادل حسني حدثا مدويا في الوسط الفني، حيث قام الاثنان بدعوة أكثر من 300 شخص لحضور حفلٍ كبير في أحد فنادق في مدينة الإسكندرية، وحضر المدعوون دون معرفة السبب وراء هذه الدعوة، فكانت التوقعات بإطلاق حدث فني ما؛ ولكن المفاجأة كانت بإعلان طلاقهما يومها.

لم تنجب إلهام شاهين أولادًا، وصرحت في أكثر من مناسبة أنها حرمت نفسها من الإنجاب مقابل شهرتها ونجاحاتها المهنية.

صراعها مع جماعة الإخوان المسلمين

قالت إلهام شاهين في تصريحات تلفزية عام 2021 إن «جماعة الإخوان قامت بتنظيم مليونية خاصة لها باسم مليونية الخلاص من إلهام شاهين»، مشيرة إلى أن «الأمن اتصل بها وأكد لها ضرورة ترك منزلها».

كما تعرف شاهين بمعارضتها الشرسة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر. ففي أحد البرامج اللبنانية وتحديدًا بعد تولي الراحل محمد مرسي الحكم بستة أيام. كان المذيع يهنئها بقدوم الرئيس ردت عليه إلهام قائلة: «معندناش رئيس وهو مش رئيسي ولا أعترف به»، وقلت له «أننا لا نقبل أن يتاجر أي شخص باسم الدين ويحكم مصر وأراهن أن الشعب المصري لن يقبل هذا الأمر.

