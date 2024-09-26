الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ماذا قالت إسعاد يونس عن التربية الحديثة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في مصطلح التربية الحديثة، التي تناقشه خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو، الذي يعرض حاليًا عبر شبكة قنوات DMC.

وقالت إسعاد يونس، : "أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة على اكتسابها، منها الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.

وأضافت إسعاد يونس، خلال لقائها في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: موضوع التربية الحديثة قد نكون لمسنا معاه في المسلسل؛ لأن قرارات زوزو ثورية شوية، واتمنى تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني.

وتابعت : "أنه من الواجب إجبار الأحفاد والأبناء على بعض الصفات واكتسابها في تربيتهم منها الصدق، مضيفةً: ممكن أجبر أحفادي عليه الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أنهي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ لأن العالم اللي جاي فيه تكنولوجيا حاجات بتيجي وتخلص بسرعة ومش بتأسس حاجة في الحياة واعترضت على فيديوهات التيك توك وبتجيبله إيراد وكل ده بيخلص في وقت قليل جدًا واللي اعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد.

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