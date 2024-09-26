شادي مقار يكشف تفاصيل دوره في مسلسل برغم القانون

كشف الفنان والمنتج شادي مقار، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "برغم القانون" مع الفنانة إيمان العاصي، لافتًا إلى أنه سعيد بردود فعل الجمهور عن العمل.

وأضاف: " ان شخصيته بالرغم من كونها تبدو للبعض شريرة، ولكنه يحاول الحصول على حقه، كما أنه عكف على زيادة وزنه من أجل مصداقية الدور.

وقال شادي مقار، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: بعتبر نفسي ممثل جديد حتى لو ليا فترة في صناعة الدراما لكن أنا بتعامل كممثل وده طبعًا كان واخد مجهود وتحضير وتدريب، وأنا اتدربت وخدت ورش كتير على مدار سنة ونص عشان اطلع بشكل مختلف عن المسلسل اللي فات "حضرة العمدة"، والصعوبة الشديدة اللي اشتغلنا فيها إنه عمل صعب وفيه لوكيشن كتير أوي وبنطلع شوارع كتير وعلى قد ما دوري مش كبير ولكنه صعب.

أما عن تحضيرات دوره في المسلسل، أضاف: عملت لوك في الدقن شكلي شوية غلس وزودت وزني حوالي 5 أو 6 كيلو عشان أبقى في الهيئة بتاعت الشخصية، وعلى قد ما أنا كاره وزني الجديد بس على قد ما أهم حاجة تقديم المصداقية ونخليه حقيقي.