الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يشتبه في حدث أمني قرب مستوطنة المنارة ويطلق قنابل ضوئية

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلق جيش الاحتلال قنابل ضوئية بعد الاشتباه في حدث أمني، قرب مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية وسماع صوت تبادل إطلاق نار، حسب وسائل عبرية.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

وفي وقت سابق، كشف الإعلام الحربي لحزب الله، عن سلاح صاروخ "قادر 1" الذي أدخله إلى الخدمة للمرة الأولى في المعركة باستهداف مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب"، معلنا عن مميزاته.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية بطاقة سلاح صاروخ "قادر 1" الذي أدخله إلى الخدمة للمرة الأولى في المعركة باستهداف مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب" .

مميزات الصاروخ : 

 

- القطر: 620 ملم

 

- الطول: 7665 ملم

 

- الوزن الكلي: 2870 كلغ

- وزن الرأس الحربي: 500 كلغ

 

- المدى: 190 كلم

 

وقال الإعلام الحربي إنّ "قادر 1" هو صاروخ أرض - أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية، وهو يمتلك قدرة على المناورة أثناء التحليق، وقادر على إصابة الأهداف بدقة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، استهدف حزب الله مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب" بصاروخ "قادر 1"، وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير "البايجرز" وأجهزة اللاسلكي.‏

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