الخميس 26 سبتمبر 2024
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

وليد فواز يكشف كواليس استعداده لمسلسل برغم القانون

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الفنان وليد فواز، عن كواليس استعداده لمسلسل "برغم القانون" الذي يتعاون خلاله مع الفنانة إيمان العاصي، لافتًا إلى أن الدور الذي قدمه مختلف تمامًا عن الذي قدمه من قبل، كما أنه فقد وزنًا من أجل الشخصية.

وقال وليد فواز، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: كنت خايف من الدور شوية؛ لأن كان فيه حاجات زيادة زي الغيرة والبخل والراجل الغيور حاجة كويسة جدًا لكن الغيرة لما بتزيد عن حدها ممكن تنقلب لضدها زي ما هنشوف في الأحداث.

وأضاف: المؤلفة نجلاء الحديني وشها حلو عليّا واشتغلت معاها في مسلسل بين السطور قبل كده، والمخرج شادي عبد السلام أعرفه من زمان جدًا في مسلسل بدون ذكر أسماء، ده غير إيمان العاصي قريبة لقلبي على الشاشة وشخصيًا وسعدت بالشغل معاها، وكل زمايلي ماشاء الله عليهم.

أما عن تحضيراته للدور، قال: كنت عايز أقلل في وزني شوية وأعتقد ده باين على الشاشة، وازاي أقدم اللهجة البيضا لأهل بورسعيد، واجتهدت على قد ما أقدر مع سليمان هو فنان بورسعيدي ومسئول عن اللهجة في المسلسل، عشان أوصل للهجة اللي بيتكلموا بيها وحطيت خبرة السنين وإني أعمل دور مختلف عن اللي قدمته.

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