قافلة تموينية لانقاذ اهالى الإسكندرية من جشع التجار

أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، تعليمات بانطلاق قافلة خدمات تموينية إلكترونية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، و التى تضم محمد إبراهيم مدير مركز الخدمات التموينية بالمديرية و رضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة.

وألتقت بقيادات المجتمع المدنى القائمين على التنظيم و تم مقابلة الكثير من المواطنين و استقبال اسئلتهم و استفساراتهم و الإجابة عليها كذلك تم الاستعلام على البطاقات التموينية للمواطنين أصحاب الشكاوى عن طريق السيستم التموينى الالكترونى و حل هذه المشاكل و كذلك استلام أوراق و المستندات من المواطنين للحالات التى تستحق الخدمات التموينية المقدمة من خلال الوزارة.

و صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، انه تم تكليفه من المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة تنفيذا لسياسات المديرية فى وصول الخدمات التموينية للأماكن البعيدة و ذات الكثافة السكانية العالية لخدمة اهالينا بالاسكندرية فى أى مكان.

و اضاف القلش ان المواطنين الذين حضروا إلى القافلة أبدوا سعادتهم بهذه الخطوة من قبل المديرية للاستجابة إلى طلبات المواطنين و تقديم خدمات تموينية ذات جودة عالية ،كذلك أثمر هذا النشاط فى اظهار حسن التعاون و التنسيق ببن الأجهزة التنفيذية للدولة و التواصل المستمر مع المجتمع المدنى.