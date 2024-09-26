الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

قافلة تموينية لانقاذ اهالى الإسكندرية من جشع التجار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، تعليمات بانطلاق قافلة خدمات تموينية إلكترونية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، و التى تضم محمد  إبراهيم مدير مركز الخدمات التموينية بالمديرية و رضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة.

 

وألتقت بقيادات المجتمع المدنى القائمين على التنظيم و تم مقابلة الكثير  من المواطنين و استقبال اسئلتهم و استفساراتهم و الإجابة عليها كذلك تم الاستعلام على البطاقات التموينية للمواطنين أصحاب الشكاوى عن طريق السيستم التموينى الالكترونى و حل هذه المشاكل و كذلك استلام أوراق و المستندات من المواطنين للحالات التى تستحق الخدمات التموينية المقدمة من خلال الوزارة.

 

و صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، انه تم تكليفه من المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة  تنفيذا لسياسات المديرية فى وصول الخدمات التموينية للأماكن البعيدة و ذات الكثافة السكانية العالية لخدمة اهالينا بالاسكندرية فى أى مكان.

و اضاف القلش ان المواطنين الذين حضروا إلى القافلة أبدوا سعادتهم بهذه الخطوة من قبل المديرية للاستجابة إلى طلبات المواطنين و تقديم خدمات تموينية ذات جودة عالية ،كذلك أثمر هذا النشاط فى اظهار حسن التعاون و التنسيق ببن الأجهزة التنفيذية للدولة و التواصل المستمر مع المجتمع المدنى.

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