الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

للمرة الأولى بمختلف الأعمار.. المهن التمثيلية تنتج فيلم «GAME WORLD» للمواهب النقابية

فيلم GAME WORLD
فيلم GAME WORLD

تستعد نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، لطرح أول فيلم سينمائي من إنتاجها، والذي يحمل عنوان «GAME WORLD»، وذلك بناءً على اقتناعها بالمواهب النقابية في مختلف الأعمار.

فيلم GAME WORLD

فيلم GAME WORLD، يضم كوكبة من ممثلي نقابة المهن التمثيلية وتحت إشراف أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، من إخراج وتأليف روان الغابة.

وتعد هذه تلك التجربة فريدة من نوعها ليس لأنها فقط دعم من النقابة لأعضائها ولكن أيضا لأنها أول تجربة سينمائية من إنتاج النقابة استخدمت فيها أفضل وأحدث التقنيات السينمائية العالمية.

بيان نقابة المهن التمثيلية 

التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة

كما أنها تعد التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء دراستها بجامعة لوس أنجلوس، وشارك في التجربة مدير التصوير حام حبيب والأعمال التقنية تمت بالتعاون مع شركة أروما.

txt

أشرف زكي يدعم أحمد عزمي بقوة ويتدخل في أزمته مع شركات الإنتاج

مواد متعلقة

«المهن التمثيلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد صناع «الأم العذراء» بعد نداء بشرى|خاص

«بسبب عمل وهمى».. بشرى تستغيث بالمهن التمثيلية وتوجه رسالة شديدة اللهجة

أشرف زكي يدعم أحمد عزمي بقوة ويتدخل في أزمته مع شركات الإنتاج

«المهن التمثيلية» تنعى الفنانة ناهد رشدي

"المهن التمثيلية" تقاضي منتج شهير وتحذر من التعامل مع شركته| ما القصة

كندة علوش وعمرو يوسف.. صورة رومانسية في نهاية صيف 2024

فريدة سيف النصر.. أيقونة الفن تصنع التريند بجائزة الأفضل في "العتاولة"|(خاص الوفد)

فنانون تحت حصار المرض.. أبرزهم عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة
الجريدة الورقية