أشرف زكي يدعم أحمد عزمي بقوة ويتدخل في أزمته مع شركات الإنتاج

حرص الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على دعم النقابة للفنان أحمد عزمي، بعدما نشر منشوراً طالبه فيه بالحصول على فرص عمل، وناشد زملائه في الوسط الفني والشركة المتحدة على توفير فرصة لتحقيق ذاته من خلال مشاركته في الدراما المصرية.

نقيب المهن التمثيلية يدعم أحمد عزمي

وأكد أشرف زكي في تصريحاته الأخيرة، قائلاً : «نقابة المهن التمثيلية تدعم بقوه الفنان أحمد عزمي ، وسنتحدث مع الشركات المنتجة ليكون متواجدا في أعمال درامية خلال الفترة القادمة» .

من ناحيته، خاطب الفنان أحمد عزمي زملاءه وأصدقائه من الوسط الفني مساعدته ومساندته في توفير فرصة عمل فى أي فيلم أو مسلسل سواء فى موسم رمضان أو خارجه، ونشر أحمد عزمي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «صباح الخير.. ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل.. وأتمنى أن يتيح لي فرصة للمشاركة في عمل، تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال أحسن ممثل دور ثانٍ عن فيلم الأبواب المغلقة المهرجان القومي للسينما، وأحسن ممثل دور ثانٍ من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة، وأحسن ممثل مهرجان الإسكندرية عن فيلم قبلات مسروقة، وجائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم الوعد».

واضاف أحمد عزمي في حديثه: «وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية ومع كبار النجوم مسرحية الملك لير مع النجم يحيى الفخراني، والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومسلسل حرب الجبالي مع الأستاذ صادق الصباح، كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم المنبر الإمارات العربية، ومع ذلك لم يُعرض عليّ أي عمل».

وانهى أحمد عزمي حديثه، معلقاً: «أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي مساعدتي في الحصول على فرصة عمل، والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة، لا طعم للحياة بدون عمل، ابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي ولا أملك مهنة أخرى وأخشى من الموت كمدا وحزنا.. هذا طلب ورجاء.. وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرا.. أعتذر».