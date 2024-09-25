الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العربية للتنمية الزراعية تشارك في فعاليات قمة العلوم المقامة على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للامم المتحدة

بوابة الوفد الإلكترونية

 شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة في البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالفعاليات المصاحبة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من 24-26 سبتمبر 2024م. 


وركزت مشاركته على الأنشطة والفعاليات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة ومنها قمة العلوم. وتأتي هذه المشاركة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة العربية، بما في ذلك التغيرات المناخية، نقص الموارد المائية، والتدهور البيئي.


تجدر الاشارة الى ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية تؤكد دائماً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى الحاجة لتبني سياسات جديدة تدعم الابتكار الزراعي واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة. كما تشدد المنظمة على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الزراعية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتزايدة.


وتأتي هذه الجهود ضمن التزام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والجوع، ومواجهة التغييرات  المناخية، عبر تبني استراتيجيات زراعية مرنة ومستدامة تتماشى مع المتغيرات البيئية والاقتصادية.

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