شبانة: نادر السيد وشركته السويسرية باعوا لنا "العتبة الخضرا"

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من اتحاد كرة القدم خصوصا بعد إصدار حكما بتغريمه 250 ألف دولار لصالح أحد شركات التسويق السويسرية التي تم جلبها عن طريق نادر السيد، من أجل توقيع عقود مباريات ودية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة Etc: "هناك شكوى من أحد شركات التسويق ضد اتحاد الكرة وهناك عقوبة من الفيفا ضد الجبلاية، ويبدو أن هناك أزمة داخل أرجاء الاتحاد بين جمال علام ووليد العطار المدير التنفيذي".

وتابع: "الشركة التي أقامت مواجهة مصر ضد بلجيكا رفعت قضية ضد اتحاد الكرة بسبب عدم الالتزام التعاقد، وفوجئنا وقتها بأن تلك المباراة حققت أرباح خيالية، بينما حصل اتحاد الكرة على 250 الف دولار فقط، وهذه الشركة نادر السيد شريكا فيها".

وأضاف: "نبارك للكابتن نادر السيد والشركة السويسرية في المباراة الاولي باعوا لنا "العتبة الخضرا"، وحصلنا اتحاد الكرة على 250 الف دولار فقط، وفوجئنا بحجم المكاسب التي حصلوا عليها من وراء مواجهة مصر وبلجيكا في الكويت، وهما ضحكوا علينا".

وتابع: "لابد من الضرب بيد من حديد على ما حدث في تلك الأزمة وتسببوا في خسائر كثيرة لنا بسبب الشركة التي جلبها لنا نادر السيد، وهناك عقوبات اخرى منتظرة حال عدم دفع الـ250 الف دولار، نريد أن نعرف التفاصيل الخاصة بالقضية من اتحاد الكرة وهل تم التقدم باستئناف او اتخاذ أي إجراء في هذه الأزمة".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأزمات والمشاكل التي يفشل اتحاد الكرة في التعامل معها خلال السنوات الأخيرة من بينها قصة عبدالرحمن جبنة مؤخرا الذي قام وكيله بعمل عقود له من أجل اعادته من الكويت، وهذه الأمور طالما تمر مرور الكرام فسوف تستمر المشكلات الادارية.

وأوضح أن نادر السيد رفض الإدلاء بتصريحات، وأنه كان مجرد (وسيط) بين الشركة السويسرية واتحاد كرة القدم، ولابد أن يتم محاسبة جميع الاتحادات بعد الدورة الاولمبية.