مديرية التموين تطرح سيارات سلع غذائية للمواطنين لمحاربة جشع التجار بالاسكندرية

تفقد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، رافقه جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى و قيادات حى المنتزة ثان، اعمال القافلة التموينية المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، ضمت اليوم عدد ١٠ سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية و الأكثر احتياجا حيث تضم القافلة

سيارة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار ،عدد ٢ سيارة لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية ،عدد ٢ سيارة لبيع اللحوم المجمدة و مصنعات اللحوم، سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية ،عدد ٣ سيارات لبيع الخضار بأسعار تنافسية ،سيارة لبيع الأسماك بأسعار تنافسية ، سيارة لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية .

تلقى الشكاوى من المواطنين متواجد بها احد مدراء المراكز التموينية المطورة مزود بجهاز حاسب الى(لاب توب) لتقديم الخدمات التموينية الموجودة على السيستم و التواصل مع غرفة عمليات المديرية للابلاغ عن الشكاوى لتسيير حملة تموينية لفحصها

حيث تجولت القافلة التموينية بحى المنتزة ثان بعدة مناطق للتمركز بالمناطق الأكثر كثافة سكانية و أكثر احتياجا

صرح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية أن القوافل التموينية المشاركة فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان قد لاقت إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة و كذلك الاستفادة من فروق الأسعار فى السلع المطروحة للبيع بأسعار تنافسية و نحن مستمرين بقوة لارضاء المواطن السكندري و السيطرة على الأسعار

هذا و تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية لمدة ١٠٠ يوم..