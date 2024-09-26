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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

مديرية التموين تطرح سيارات سلع غذائية للمواطنين لمحاربة جشع التجار بالاسكندرية

ارشيف
ارشيف

تفقد  المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، رافقه جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى و قيادات حى المنتزة ثان،  اعمال القافلة التموينية المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان،  ضمت اليوم عدد  ١٠ سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية و الأكثر احتياجا حيث تضم القافلة 

سيارة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار ،عدد ٢ سيارة لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية ،عدد ٢ سيارة لبيع اللحوم المجمدة و مصنعات اللحوم، سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية ،عدد ٣ سيارات لبيع الخضار بأسعار تنافسية ،سيارة لبيع الأسماك بأسعار تنافسية  ، سيارة لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية .

 تلقى الشكاوى من المواطنين متواجد بها احد مدراء المراكز التموينية المطورة مزود بجهاز حاسب الى(لاب توب) لتقديم الخدمات التموينية الموجودة على السيستم و التواصل مع غرفة عمليات المديرية للابلاغ عن الشكاوى لتسيير حملة تموينية لفحصها 

حيث تجولت القافلة التموينية بحى المنتزة ثان بعدة مناطق للتمركز بالمناطق الأكثر كثافة سكانية و أكثر احتياجا

صرح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية أن  القوافل التموينية المشاركة فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان قد لاقت إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة و كذلك الاستفادة من فروق الأسعار فى السلع المطروحة  للبيع بأسعار تنافسية و نحن مستمرين بقوة لارضاء المواطن السكندري و السيطرة على الأسعار 

هذا و تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية لمدة ١٠٠ يوم..

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