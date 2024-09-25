غدًا.. عمومية مستشاري جنوب القاهرة للعام القضائي الجديد

حدد رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، غدًا الخميس، لانعقاد الجمعية العمومية للقضاة والمستشارين بالمحكمة، وذلك لتوزيع مهام عملهم في العام القضائي الجديد 2025.

عمومية مستشاري جنوب القاهرة للعام القضائي الجديد

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الخاصة بالمستشارين وقضاة المحكمة لتنظيم حركة العمل في الدوائر، حيث أن المحكمة شهدت انتقال عدد من المستشارين مع استمرار آخرين في دوائر عملهم.

كما سيتم توزيعهم بالتناوب على الدوائر المنعقدة في المحكمة وهي: «المدني، التعويضات، التجاري، ضرائب، عمال، إيجارات، دوائر الجنح والمستأنف» عقب اكتمال النصاب القانوني.

ومن جهة اخرى أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024-2025.

وتضمن القرار 139 دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024-2025.

كما تضمن القرار توزيع 1.702 مستشار ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

وهنأ المستشار رئيس مجلس الدولة، المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل، مؤكدًا على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.

وفي الختام، أكد رئيس مجلس الدولة على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.