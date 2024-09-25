قرارات جديدة مع عمال السكة الحديد في حادث قطاري الزقازيق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية حبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة احتياطيًا لجلسة 1 أكتوبر المقبل؛ على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، لحين ورود تقرير اللجنة الهندسية حول الحادث.

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بالزقازيق بعرض السائقين وعمال برج المراقبة وعامل التحويلة في حادث تصادم قطارين، على الطب الشرعي، من أجل إجراء التحليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة، قبل إخلاء سبيل السائقين.

وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة فنية من المهندسين المختصين لتحديد الأسباب الفنية وراء الحادث، وتشير الاستنتاجات الأولية أن الحادث نتيجة خطأ بشرى، وتواصل اللجنة مهام عملها للوقوف على السبب الحقيقي للحادث.

بداية الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشأن بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق،تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم البدء في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.