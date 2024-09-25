اجتماع خبراء تحضيري للدورة 15للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالجامعة العربية

عقدت لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية اجتماعها الخامس عشر بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة القطرية للكهرباء والماء( كهرماء) وبمشاركة ممثلى الجهات المعنية في الدول العربيه وبحضور مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض المهندسة جميلة مطر.

وأشار رئيس الاجتماع المهندس عيسي الكوارث الى أهمية الاجتماع كإجتماع تحضيري للدورة( 15 ) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء فى نوفمبر المقبل .

ومن جانبها أكدت المهندسة جميله مطر بأن الاجتماع ناقش البنود الخاصة بتطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتحضيرات التي تقوم بها أمانة المجلس للتوقيع على اتفاقيتي السوق خلال انعقاد المجلس.

واضافت فى تصريح لها في ختام الاجتماع أنه تم مناقشة عدد من البنود الاخرى المدرجة على جدول الاجتماع كبند المعارض المتخصصة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.