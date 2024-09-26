المركز الافريقى للمراة ونقابة الصيادلة يحتفلان باليوم العالمى للصيادلة

احتفل المركز الافريقي لخدمات صحة المراة بالاسكندرية رئاسة الدكتورة ميرڤت السيد، وبالتعاون مع نقابة طب صيادلة الاسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، باليوم العالمي للصيادلة، بمقر المركز .

تزامناً مع استئناف العمل بالقاعه الكبري للمؤتمرات بالمركز بعد توقفها، بسبب أعمال التطوير بالمركز.

وذلك بحضور الدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة جامعة الاسكندرية لشئون البيئة وخدمة المجتمع وعدد كبير من الصيادلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة وهيئة الدواء وبعض الجامعات الحكومية والخاصة وتحت شعار ..‏“ Lead to Succeed”.

بدأ بافتتاحية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وآيات من القرآن الكريم، اوضح الدكتور محمد أنسي الشافعي انجازات الصيادلة في كافة المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة وكذلك شركات الادوية وهيئة الدواء وغيرها.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز، وتحدثت عن الدور القيادي والرئيسي للصيادلة في أنظمة الرعاية الصحية ووجهت الشكر لكافة الصيادلة التي عملت معهم، وتنوعت المحاضرات العلمية القيمة من نخبه من الصيادلة الخبراء في مختلف المجالات والقطاعات

كان قد استضاف المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة، برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، مبادرة “اعلمي إنك فتاة”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سيدتي للتنمية المستدامة، في إطار دور المركز بالاهتمام بتوعية وتنمية المرأة فى جميع المراحل العمرية.

وأكدت الدكتورة ميرفت السيد، أهمية المبادرة في تعزيز الثقة بالنفس والوعى الذاتى للفتيات وتشجيعن على تحقيق التوازن الصحى والجسدي والعقلى وإعداد جيل واعد و واعى.

وأشارت السيد إلى دور المركز المهم تجاه المرأة وأهمية الإصرار على تحقيق الهدف والسعى لتطوير الذات، وذلك ضمن أهداف المركز لبرامج صحة وتنمية المرأة.