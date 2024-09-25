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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

القومي للسينما يعلن استقبال الأفلام للمشاركة بـ مهرجان الإسماعيلية في نسخته الـ 26

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الـ 26 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلي 11 فبراير 2025،

 

يأتي ذلك في إطار استعدادات لجنة اختيار الأفلام التي ستبدأ أعمالها قريباً، وسوف يتم إستقبال الأفلام حتى 25 نوفمبر المقبل، على أن تكون الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024، وسيتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان .

 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يُنظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، ويُقام سنوياً في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

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