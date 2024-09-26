غدًا.. إنطلاق مؤتمر حميات قنا السنوي الثالث عشر

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إنطلاق السنوي الثالث عشر لمستشفي حميات قنا والذي سيُعقد علي مدار يومي 26، 27 سبتمبر.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مؤتمر الحميات الذي يُعقد بصورة دورية منذ إنطلاق نسخته الأولي في ٢٠١٠ يهتم بعرض المشاكل الصحية الموجودة في البيئة المحيطة.

أشار إلي أن المؤتمر يُولي إهتماماً خاصاً بتقديم خدمات طبية للمرضي من خلال ورش العمل ، حيث يتم مناظرة عدد من المرضي بمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المراية.

فيما أوضح الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفي حميات قنا، أن المؤتمر سوف يَشرُف بحضور كوكبة من أطباء الجهاز الكبدي لتقديم جرعة علمية رائدة وحديثة لأطباء الباطنة والجهاز الهضمي بما يدعم قدراتهم الفنية في التعامل مع الحالات الطبية المختلفة.

ولفت الكاشف، إلي أن المؤتمر سوف يُنظم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ورئاسة الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بطب الأزهر بالقاهرة ومشاركة الأستاذ الدكتور محمد أحمد عمر أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بطب قنا، والأستاذ الدكتور شمردن عز الدين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قنا ومنسق ورشة العمل الدكتور شاذلي محمد علي إستشارى المناظير بحميات قنا ورئيسة قسم الكبد والجهاز الهضمي بحميات قنا الدكتورة تيسير محمد ممدوح.

وكيل الوزارة يُجري جولة موسعة داخل مستشفي نجع حمادي العام

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا مستشفي نجع حمادي العام بهدف الوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة بها ومدي جاهزية الأقسام الطبية والفرق الطبية لتقديم خدماتها للمرضي المترددين وخلال زيارته التي رافقه فيها فريق الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أحمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية والدكتور حيدر عبدالحميد مدير المستشفي، تابع وكيل الوزارة إستقبال المستشفي وخدمات الطوارئ المقدمة بالإستقبال.

كما وراجع تذاكر الإستقبال مشدداً علي التسجيل الصحيح للحالات المترددة وضرورة توافر أرصدة كافية من أدوية الطوارئ.

هذا وتفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة ، الأطفال والحضانات وتواجد فرق الأطباء والتمريض المدربين بصورة كافية .

كما وتفقد العناية المركزة للإطمئنان علي المرضي بالقسم وتنفيذ الخطط العلاجية لهم وفقاً لما مقرر وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة وفريق العلاجي قسم الكلي الصناعي ومراجعة تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي ومدي الرعاية المقدمة للمرضي بالقسم.

وتفقد مبني الإستقبال بالمستشفي والذي من المقرر إنشاءه لزيادة قدرة المستشفي علي إستيعاب حالات الطوارئ والحوادث ، موجهاً بضرورة تفعيل قسم الجودة بالمستشفي للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة تطوير المنظومة الصحية وتقديمها خدمات طبية تليق بأبناء المحافظة.