قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، تأجيل أولى جلسات استئناف البلوجر ع.أ على حكم حبسها عاما بتهمة الزنا، لجلسة 16 أكتوبر لحضور شاهد الواقعة، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

قرار عاجل من المحكمة فى قضية اتهام بلوجر شهيرة بالزنا

وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام تيك توكر تدعى ع. أ، أن والد زوجها رجل أعمال يدعى ك.ح وآخرين، وضعوا لها كاميرات داخل غرفة نومها الخاصة والحمام والتقاط صور خاصة لها بملابس المنزل، وذلك خلال وجود زوجها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء فترة عقوبة بإحدى القضايا.

وأكدت الزوجة في أقوالها أمام جهات التحقيق، أنها تعرضت لشيء يفوق التصور وهو مراودة والد زوجها، المشكو في حقه عن نفسها في عرضها وشرفها وأيضًا المشكو في حقه الثالث صديق زوجها، منذ حبس زوجها في 2021/5/29.

وأضافت الزوجة، أنها عندما رفضت جميع محاولاتهما؛ تواطأ الاثنان معًا فيما بينهما ووضعا بدون علم منها كاميرات مراقبة داخل الفيلا المقيمة بها، بل وفي غرفة نومها وحمامها الخاص؛ وذلك للحصول على صور لها وفيديوهات؛ لابتزازها وتهدیدها ومعاقبتها لرفضها ما طلباه منها، وتم انتهاك حرمة حياتها الخاصة، حسب وصفها بالتحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر، بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه زوجته «بلوجر» تبلغ من العمر 30 سنة، بالزنا خلال فترة سفره للعمل خارج البلاد، وقال زوج المتهمة، في محضر الشرطة، إنه سافر للخارج للعمل وبعودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته، ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله خارج البلاد، واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما.

وأحيل المحضر إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمة لمدة سنة في القضية، حكم حضوري، وتم القبض على المتهمة وترحيلها إلى السجن تنفيذا لقرار المحكمة.



