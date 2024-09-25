إضاءة البرج الأيقوني باللون الأحمر احتفالا بيوم القلب العالمي





شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في مؤتمر الإعلان عن التجهيزات الخاصة بحملة "سبورتيفيا"، المقرر إقامتها يومي السبت 28، والأحد 29 سبتمبر الحالي .

حضر المؤتمر، الذي أقيم بمقر الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدد من ممثلي شركة العاصمة، والجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث القلب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومدرسة مجتمع ماونت الدولية.

تحتفل حملة "سبورتيفيا" بيوم القلب العالمي بدءًا من يوم السبت حيث يقام ماراثون رياضي لعدد من العدائيين، بينما تستمر الفعاليات يوم الأحد في مدرسة مجتمع ماونت الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة الفعاليات حيث تشمل ماراثون رياضي وعيادات طبية للكشف على الرياضيين، وتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى مسابقات رياضية في السباحة والاسكواش، وتكريم مجموعة من الأبطال الرياضيين.

من جانبه، اعلن المهندس خالد عباس، أن "سبورتيفيا" تعد حملة توعوية هامة للحفاظ على الروح الإنسانية خاصة عقب ما شهدته الملاعب المصرية من حالات الموت المفاجئ للاعبين أثناء المباريات.

تختتم الفعاليات بإضاءة البرج الأيقوني باللون الأحمر احتفالا بيوم القلب العالمي.