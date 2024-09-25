الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في الرياضة

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بالعاصمة السعودية الرياض.

txt

سفير مصر بالسعودية ونائب هيئة الترفيه في استقبال بعثة الأهلي بمطار الرياض

ويترأس بعثة الأهلي، محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على التنسيق بشكل كامل مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، حول كافة الأمور والترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في السعودية.

وحرص السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد نائب السفير، وطاقم السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الأهلي، فور وصولها إلى مطار الرياض.

ومن المقرر إقامة لقاء الأهلي والزمالك على بطولة كأس السوبر الإفريقي، في التاسعة مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

الجريدة الورقية