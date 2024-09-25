الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره الأوكراني في نيويورك

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم 25 سبتمبر مع السيد Sybiha Andrii وزير خارجية أوكرانيا، خلال تواجدهما في نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

شهد اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، والتأكيد على مواصلة العمل على تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة بين مصر وأوكرانيا. كما تم تناول مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود التي تسعى لإنهاء الأزمة بالطرق الدبلوماسية لصالح إقرار السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

مواد متعلقة

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقى نظيره البريطاني

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لدعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قضية المياه والأمن المائي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي في نيويورك

وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

شاهين يجتمع مع مدير وكالة تطوير الصناعات الدوائية الأوزبكية

مدير مركز القاهرة الدولي يقدم استخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان
الجريدة الورقية