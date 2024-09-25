جامعة دمنهور تناقش الإستعدادات النهائية للعام الجامعي

عُقد اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر، مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، و نواب رئيس الجامعة، و عمداء الكليات، مستشاري الجامعة وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

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حيث أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة ، على حرص جامعة دمنهور على تقديم دعمها واستشاراتها والمشاركة بما لديها من إمكانيات وخبرات علمية وعملية وأبحاث ميدانية لخدمة المجتمع البحراوي.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى عمداء الكليات وكافة منتسبي الجامعة بمناسبة العام الجامعي الجامعي الجديد ٢٠٢٤ـ٢٠٢٥، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عامًا يسيرًا مثمرًا مكللًا بالتوفيق والنجاح، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات وجاهزية كليات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة للطلاب لتلبية احتياجاتهم الأكاديمية المختلفة، والالتزام بتأمين الحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها،

وأكد على ضرورة تعزيز الوعي وتقديم الدعم للأسر التي لديها طلاب من ذوي الإعاقة وتنظيم جلسات توعية لأسرهم لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي قد تواجه أبنائهم خلال المرحلة الجامعية، وذلك انطلاقا من استراتيجية الجامعة الشاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، التزاما بتوفير بيئة تعليمية داعمة ومتكاملة.

من جانبها أعربت الدكتورة جاكلين عازر في كلمتها عن بالغ سعادتها بتواجدها بجامعة دمنهور مسيدة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدة اعتزازها وتقديرها لتواجدها بين قيادتها داخل قلعة العلم بالمحافظة للمشاركة في مجلس جامعة دمنهور.

حيث تعتبر الجامعة بمؤسساتها العلمية والعملية شريكاً فاعلاً في تقديم الرؤى وتنفيذ العديد من الخطط التنموية على أرض المحافظة، انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية.

وأشادة بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ على كافة الأصعدة وما تملكه الجامعة من إمكانات تخدم منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، فضلاً عن دورها الرائد في خدمة وتنمية المجتمع البحراوي باعتبارها الذراع العلمي وبيت الخبرة الأول للمحافظة، مؤكدةً علي استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لتحقيق المصالح المشتركة لخدمة المجتمع البحراوي في شتى المجالات سعياً إلى تقديم أفضل خدمة لمواطني المحافظة.

و خلال الإجتماع تم عرض فيديو تعريفي عن جامعة دمنهور ونشأتها و كلياتها المختلفة،وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها بمختلف القطاعات، وكذا المشاركة المجتمعية المتمثلة في القوافل التنموية الشاملة التي تقدم الخدمات الصحية، البيطرية، الزراعية والتوعوية لقرى محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وعرض لأبرز المشروعات التي تنفذها الجامعة كمشروع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان، بالإضافة إلى استعراض أهم الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة للمحافظة في المجالات الهندسية، البيئية، الزراعية والبيطرية.

كما ناقش المجلس عدة موضوعات ومنها تشجيع الطلاب على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية التفكير الإبداعي والابتكاري لديهم.

بالإضافة إلي توجيه عمداء الكليات على حث وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات الجامعية التي سيتم إطلاقها ضمن مبادرة "بداية لبناء الإنسان المصري" والمستمرة لمدة ١٠٠ يوم، التي تسهم فى تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ليكونوا جزءًا فعّالا في المجتمع.

وكذلك عرض مقترح لتطوير مشروعات التخرج لطلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة ،وتشجيعهم على ضرورة تبني أفكار خلاقة غير تقليدية لتقديم مشروعات ابتكارية، مؤكدا على توفير بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع من خلال دراسة دقيقة للموارد البشرية والاقتصادية والقواعد الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

مع ضرورة العمل على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالجامعة بصورة مستمرة، والتي تشمل كافة بيانات المجتمع الجامعي بمختلف قطاعاته ومنتسبيه.