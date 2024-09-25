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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

غداً.. مؤتمر صحفي لجوميز وعمر جابر قبل السوبر الأفريقي

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

يُعقد غداً الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة  السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

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تعليمات ومحاضره فنيه من جوميز للاعبى الزمالك

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهراً، باستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز  بالملز بمدينة الرياض.

ويحضر المؤتمر الصحفي من جانب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعمر جابر لاعب الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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