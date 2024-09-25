مديرية الصحة بالفيوم تنظم تدريبا لاقسام العناية المركزة والعزل

نظمت ادارة مكافحة العدوى فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور محمود جبيلى مدير الادارة تدريبا خاصا باقسام العناية المركزة و العزل وذلك برعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تم تداول الطرق الصحيحة لعزل الامراض الواجب عزلها بجانب التشديد علي تطبيق احتياطات عزل التلامس علي الحالات المصاحبة للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

كما تم شرح الحزم الوقائية التي يتم تطبيقها داخل اقسام المستشفى لمنع انتشار العدوي سواء العناية او التركيب.

حضر التدريب 26 من التمريض بالمستشفيات وقام بالتدريب كل من الدكتور محمود احمد جبيلى مدير ادارة مكافحة العدوى الدكتورة ندي سيد محمود عضو ادارة مكافحة العدوى

وتم التدريب لمدة يوم واحد باحدى قاعات معهد التمريض بالتعاون مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف مدير الادارة.

تدريب الرعاية الاولية

وفى وقت سابق اختتمت ادارة الرعاية الاساسية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان مدير الادارة تدريب مبادرة التطوير لوحدات الرعاية الاولية ،ياتى ذلك في ضوء اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بوحدات الرعاية الاولية وتحت رعاية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة و الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض وتوجيهات الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حضر التدريب ٩٦ متدرب من هيئة التمريض و ٣٠ من الفرق الاشرافية و ٣٥ من فئات ( اطباء الاسنان ، الصيادلة ، فنيو المعامل ) ، و تم التدريب على ٨ دورات بقاعات معهد التدريب بمديرية الصحة ، وقاعة الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر ،كما تمت الزيارات الميدانية بالمركز الطبي بالحادقة.

قام بالتدريب كل من الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية واعضاء الادارة الدكتورة زينب سعد والدكتورة اسماء فايز وعبير عطيفي ، و قام بالتنسيق الاداري منار محمود.

تم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة دكتورة اسماء شريف مدير الادارة خلال الفترة من 7 سبتمبر وحتى اليوم 25

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