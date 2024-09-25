أمين “البحوث الإسلامية” للعاملين بالمجمع: للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء

أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي جولة تفقدية لإدارات المجمع في ثاني أيام توليه مهام عمله أمينًا عامًا للمجمع، حيث رافقه فيها الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ومديرو عموم إدارات المجمع.

وخلال جولته التقى الأمين العام بباحثي وموظفي المجمع، مؤكدًا أننا في مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، والإخلاص في العمل فنحن أمام مسؤولية كبيرة أمام الله -عز وجل-، مشيرًا إلى أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.

وأوصى الأمين العام العاملين بالمجمع باالإخلاص في العمل واستحضار النية لتحصيل الأجر الأعظم من الله، قائلًا: إن للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء وأنتم في قطاع من أهم قطاعات الأزهر العلمية ودوركم لا يقل عن دور الدعاة والعلماء فكونوا خير نموذج يُحتذى به.

عقد "أسبوع الدعوة الإسلامي - رؤيةٌ إسلاميَّةٌ في قضايا إنسانيَّةٍ" بالجامع الأزهر

وعلى صعيد اخر؛ تعقد الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية "أسبوع الدعوة الإسلامي - رؤيةٌ إسلاميَّةٌ في قضايا إنسانيَّةٍ" بالجامع الأزهر الشريف خلال الفترة من السبت القادم وحتى الأربعاء.

جاء ءلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، إن هذه الفعاليات تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الأمانة العامَّة للَّجنة العليا للدَّعوة بالأزهر الشَّريف والتي تعمل على تنفيذ خطة دعوية توعوية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه: الفكريَّة، والعقديَّة، والاجتماعيَّة، وترسخ منظومة القيم والأخلاق والمثل العليا في المجتمع، مضيفًا أن استراتيجية المجمع ورؤيته في مجال الدعوة، تعمل على التركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، ومناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.

من جانبه قال الدكتور حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، إن اللقاءات التي تُنفذ خلال الأسبوع الدعوي تتناول عدد من الموضوعات المهمة أبرزها: الأزهر حامل لواء الوسطية - مخاطر الإلحاد - مخاطر الإدمان - الأزهر ... تاريخ وحضارة - الأخوة الإنسانية، ويشارك فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمفكرين من داخل الأزهر وخارجه، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه في عدة أماكن داخل الأزهر وخارجه سواء في مدينة البعوث الإسلامية أو مدينة الطلاب بالجامعة أو الجامعات المصرية بشكل عام.