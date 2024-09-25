جولة لوكيل وزارة الصحة بقنا داخل مستشفي نجع حمادي العام

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، مستشفي نجع حمادي العام بهدف الوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة بها ومدي جاهزية الأقسام الطبية والفرق الطبية لتقديم خدماتها للمرضي المترددين وخلال زيارته التي رافقه فيها فريق الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أحمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية والدكتور حيدر عبدالحميد مدير المستشفي، تابع وكيل الوزارة إستقبال المستشفي وخدمات الطوارئ المقدمة الإستقبال.

كما وراجع تذاكر الإستقبال مشدداً علي التسجيل الصحيح للحالات المترددة وضرورة توافر أرصدة كافية من أدوية الطوارئ هذا وتفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة ، الأطفال والحضانات وتواجد فرق الأطباء والتمريض المدربين بصورة كافية.

كما تفقد العناية المركزة للإطمئنان علي المرضي بالقسم وتنفيذ الخطط العلاجية لهم وفقاً لما مقرر وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة وفريق العلاجي قسم الكلي الصناعي ومراجعة تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي ومدي الرعاية المقدمة للمرضي بالقسم.

وتفقد مبني الإستقبال بالمستشفي والذي من المقرر إنشاءه لزيادة قدرة المستشفي علي إستيعاب حالات الطوارئ والحوادث ، موجهاً بضرورة تفعيل قسم الجودة بالمستشفي للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

مؤكداً علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة تطوير المنظومة الصحية وتقديمها خدمات طبية تليق بأبناء المحافظة.

خلال استقباله أعضاء فريق برنامج النمو الأخضر .. محافظ قنا يشيد بجهودهم نحو تطوير زراعه قصب السكر

التقي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بأعضاء فريق برنامج النمو الأخضر الشامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث ضم الفريق كلا من الدكتورة أناكيارا إسكاندونى خبير التنمية البشرية ومدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع ، والمهندس عمر حمادة رياض المنسق الميدانى للمشروع بمحافظتى قنا والأقصر.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد سكرتير عام مساعد محافظة قنا ، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة قنا وأحمد الزين عضو إدارة البيئة.

وقالت مدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل، أن المشروع أحد مبادرات منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (اليونيدو)، و الذى ينفذ بمحافظتى قنا، والاقصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشركاء أساسيين آخرين، بالتمويل و الدعم من الوكالة السويسرية للتنمية.

وأضافت "اسكاندوني" أن المشروع يهدف إلى الوصول للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الأعلاف والمخصبات الحيوية، وكذا إنتاج الوقود الحيوي والطاقة الجديدة والمستدامة والمستخدمه في الري بالطاقة الشمسية، فضلا عن تقديم خدمات دعم فني وتمويل ولوجستيات وتعبئة وتغليف بما يكمل سلسلة القيمة ، لافتة إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والهيئات والجهات التابعة لهما شركاء عمل البرنامج .

وأشار الدكتور عادل صبري، إلي أن المشروع يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تعزيز التحول العادل إلى اقتصاد أكثر شمولا اخضر ودائري من خلال قيادة تغيرات نظام السوق لخلق بيئة أكثر ملائمة للشركات والقوي العاملة في الإقتصاد الأخضر ، فضلا عن خلق فرص عمل حقيقة للشباب، و الحفاظ على البيئة، مؤكدا علي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع النمو الأخضر ، نظرَا لانه لدوره في مجال التنمية الاقتصادية المحلية .

ومن جانبه أثنى محافظ قنا، على جهود البرنامج نحو تحسين انتاجية فدان قصب السكر، عن طريق توعيه المزارعين بالتخلص الآمن من مخلفات القصب، و العمل على جعل محافظة قنا صديقة للبيئة.