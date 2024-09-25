محافظ شمال سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي استعدادا لإحتفالات أكتوبر

ترأس اللواء خالد مجاور محمد ، محافظ شمال سيناء ، اليوم الأربعاء ، الاجتماع التنسيقي لاستعدادات المحافظة لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ علي أن احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية.

وأشار المحافظ إلي أن الاحتفالات تتضمن وضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بالعريش ، وإقامة منتدى الشباب بمشاركة ألف شاب من محافظات شمال و جنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بجانب إقامة مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش.

من جانبه استعرض اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، البرنامج الزمني لاحتفالات المحافظة بنصر أكتوبر المجيد.

وأشار اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، إلي التنسيق بين جميع الجهات وتحديد الاختصاصات لنجاح الاحتفالات.