أضرار تناول العلكة يوميًا.. مخاطر خفية على الجهاز الهضمي والأسنان

على الرغم من أن مضغ العلكة يُعتبر عادة شائعة تساعد في التخلص من التوتر وتنشيط الفم بعد تناول الطعام، إلا أن تناولها يوميًا قد يكون له آثار جانبية غير متوقعة على الصحة. قد يبدو أن العلكة تُعزز انتعاش الفم وتقلل من الرغبة في تناول الطعام، لكنها يمكن أن تتسبب في مشكلات صحية إذا استمر استهلاكها بشكل مفرط، وفيما يلي نستعرض لك أضرار تناول العلكة يوميًا وتأثيرها على الصحة العامة.



أضرار تناول العلكة يوميًا

1. مشاكل الجهاز الهضمي

مضغ العلكة يحفز إفراز اللعاب وحمض المعدة، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالغازات والانتفاخات. كما يمكن أن يؤدي ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الحموضة والقولون العصبي.





2. إجهاد الفك

مضغ العلكة بشكل مستمر قد يؤدي إلى إرهاق عضلات الفك. هذا الإجهاد المستمر قد يتسبب في ألم في مفصل الفك (TMJ)، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة في فتح وإغلاق الفم.





3. زيادة استهلاك السكريات والمحليات الصناعية

تحتوي العديد من أنواع العلكة على سكريات أو محليات صناعية مثل السوربيتول أو الأسبارتام، والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية. الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى تسوس الأسنان، بينما تناول المحليات الصناعية بكثرة قد يؤدي إلى اضطرابات معوية ومشاكل صحية أخرى.





4. التأثير على الأسنان

بالإضافة إلى خطر تسوس الأسنان نتيجة تناول العلكة المحلاة، قد يؤدي المضغ المفرط إلى زيادة الضغط على الأسنان، مما يسبب تآكلها بشكل أسرع.





5. التأثير على الشهية

مضغ العلكة قد يؤثر على عادات الأكل، حيث يزيد من إفراز اللعاب وحمض المعدة، مما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع وتناول المزيد من الطعام.





بالرغم من أن العلكة قد تكون مفيدة أحيانًا لتنشيط الفم، إلا أن استهلاكها اليومي قد يسبب مشكلات صحية، لذا يفضل تناولها باعتدال.